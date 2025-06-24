İsrail Bakanlarına İran Konusunda Konuşma Yasağı

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ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkes sonrası İsrail'deki bakanlara İran hakkında basına demeç vermemeleri talimatı verildi. Başbakanlık Ofisi, bakanların bu konuda medya açıklamaları yapmalarını yasakladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile Tel Aviv arasında duyurduğu ateşkes sonrası İsrail'de bakanlara "İran konusunda" basına demeç vermemeleri istendiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberde, Başbakan Basın Ofisi'nin kabine üyelerine "konuşma yasağı" getirdiği ifade edildi.

Basın ofisinin İsrailli bakanlara İran konusunda basına konuşmamaları gerektiği talimatı gittiği kaydedildi.

Habere göre, talimatta, "Bakanlara hatırlatma, şu anda İran hakkında röportaj ve medya açıklamaları için onay yok." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından tek taraflı, "İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını" duyurmuş, sabah saatlerinde ateşkesin başladığını ifade etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Trump'ın açıkladığı İran ile ateşkesi kabul ettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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