İsrailli bakandan, birkaç haftaya Gazze'ye saldırıların yeniden başlaması tehdidi

Güncelleme:
İsrail'in aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strock, Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlanacağı tehdidinde bulundu. Strock, verilen sürenin dolmasının ardından İsrail ordusunun gerekeni yapacağını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strock, Hamas'ın silahsızlandırılmasının birkaç hafta içinde tamamlanmaması durumunda Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlayacakları tehdidinde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Strock, Hamas'a silahsızlanma için sadece birkaç haftalık süre tanınması gerektiğini savundu.

"İsrail ordusu, bu kez esirler olmadan gerekeni yapacaktır." diyen Strock, verilen birkaç haftalık sürenin dolmasının ardından İsrail ordusunun gereğini yapacağı ve Gazze'ye saldırıların yeniden başlayacağı tehdidinde bulundu.

Dini Siyonizm Milletvekili Strock, tıpkı parti lideri aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planına karşı olduğunu, bu planın bir hata olduğunu düşündüklerini söyledi.

Trump planının kendileri açısından en iyi yanının Hamas'ın Gazze'de olmaması ve Gazze'nin tamamen silahsızlandırılmasını öngörmesi olduğunu belirten Strock, "Gazze'de İsrail yönetimi fikrinin meşruiyetini yitirdiğini" itiraf ederek kabinedeki güvenlik şeflerinin ve bakanların büyük kısmının Gazze'de İsrail yönetimine karşı çıktığını belirtti.

Aşırı sağcı bakan, Gazze'nin Tevrat'a göre İsrail topraklarının parçası olduğunu ve burada Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşimler kurulmasını savundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de Barış Kurulu'nun "Hamas'a 2 ay içinde hareketin dağıtılması için ültimatom vereceğini" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
