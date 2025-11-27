İsrail Bakanından Filistinlilerin İnfazına Destek

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak infaz etmesini desteklediğini açıkladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, teslim olan Filistinlileri öldüren askerlere destek verdi.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Cenin'de bir binadan çıkan ve ellerini kaldırarak teslim olan Filistinlilerin öldürülmesini desteklediğini belirterek, "Askerler kendilerinden bekleneni yaptılar." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Cenin kentinde bir evi kuşattığı ve evden ellerini yukarı kaldırarak çıkan 2 Filistinliyi, yakın mesafeden ateş açarak infaz ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, görüntülerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa (37) olduğunu ve naaşlarının da alıkonulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğrularken açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı"nı ileri sürmüş, saldırının incelendiğini kaydetmişti.