İsrail Bakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni Yahudi karşıtlığıyla suçladı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yapmasının ardından, mahkemeyi "Yahudi karşıtlığıyla" suçladı.

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama başvurusuna tepki gösterdi.

Bakan Ben-Gvir, açıklamasında, "Lahey Başsavcısı'nın, Başbakan ve Savunma Bakanı'nı Hamas liderleriyle aynı kefeye koyması, İsrail'in Yahudi Karşıtı Mahkeme'deki duruşmaya temsilci göndermesinin büyük bir hata olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Smotrich, mahkemeyi Nazilere benzetti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Belezel Smotrich ise UCM'yi "iki yüzlülük ve Yahudi nefreti" yapmakla suçladı.

Mahkemeyi Nazilere benzeten Bakan Smotrich, "Nazi propagandasından bu yana Lahey Mahkemesi'ndeki kadar iki yüzlülük ve Yahudi nefreti gösterisi görmedik. Yakalama kararları, bu siyasi ve Yahudi karşıtı mahkemenin dağıtılmasının son çivisi olacak." ifadesini kullandı.

"Savcının tutumunu kabul etmek, tarihi bir suç olacak"

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da başvuru açıklamasını eleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında uluslararası hukuka bağlı kaldığını iddia eden Gantz, İsrailli siyasilerin Hamas liderleriyle birlikte anılmasının "ahlaki körlük" olduğunu öne sürdü.

Gantz, "Savcının tutumunu kabul etmek inkar edilemeyecek tarihi bir suç olacak." iddiasında bulundu.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid ise UCM Başsavcısı Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunu "felaket" ifadesiyle tanımladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.