İsrail Bakanı Smotrich'ten Gazze Açıklamaları: 'Gazze, İsrail'in Ayrılmaz Bir Parçası'

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin " İsrail'in ayrılmaz bir parçası olduğunu" iddia ederek Gazze'de 2005'te boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden inşa etmeye "her zamankinden daha yakın olduklarını" söyledi.

Smotrich, Gazze'deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmasının 20. yılı nedeniyle düzenlenen konferansta konuştu.

Gazze'deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yeniden imarının geçmişte "hayal" olarak kaldığını ancak bugün 2005'te boşaltılan Gush Katif'in yeniden inşasına "her zamankinden daha yakın olduklarını" savundu.

Smotrich, Gazze'nin " İsrail'e ilhak edileceği" yönündeki haberlerin gölgesinde, "Gazze'yi bir Arap ülkesinden diğerine devretmek için bu bedelleri feda etmedik. Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." yorumunda bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği destekle öne çıkan Smotrich, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'yı da ilhak edeceğini söyledi.

İsrail basınında dün çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Smotrich gibi aşırı sağcı isimleri hükümette tutabilmek için güvenlik kabinesine "Gazze'nin bazı bölgelerini ilhak etmeyi öngören bir plan" sunduğu yazıldı.

Netanyahu'nun kabinesinde yer alan Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimler, Gazze'nin işgal edilerek buralara yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesini, bölgedeki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesini istiyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Gazze'nin birçok yerinde Filistinlilerin topraklarını gasbederek buralara yasa dışı yerleşim birimleri kurup Yahudileri yerleştirmişti.

Eski İsrail Başkanı Ariel Şaron, 2005'te Gazze'den tamamen çekilme kararı almıştı. Bu kararın ardından Gazze'deki gasbedilen Filistin topraklarında yaşayan Yahudiler de tahliye edilmişti.