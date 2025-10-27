Haberler

İsrail Bakanı Smotrich: Suudi Arabistan ile Normalleşmeden Vazgeçebiliriz

Güncelleme:
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine yönelik alaycı ifadelerinin ardından, Batı Şeria'dan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Smotrich, '77 yıl Suudi Arabistan olmadan idare ettik, 77 yıl daha idare ederiz' diyerek, Suudi Arabistan'ın taleplerine karşı durduklarını savundu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen hafta kullandığı alaycı ifadelerinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'dan vazgeçmek yerine Suudi Arabistan'la normalleşmeden vazgeçebileceklerini, "77 yıl Suudi Arabistan olmadan idare ettik, 77 yıl daha idare ederiz." sözleriyle ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Suudi Arabistan ile ilgili sorusuna yanıt veren Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'dan vazgeçmeyeceklerini iddia etti.

Aşırı sağcı Bakan, "77 yıl Suudi Arabistan olmadan idare ettik, 77 yıl daha idare ederiz." ifadelerini kullanarak işgal altındaki Batı Şeria'nın kendilerine atalarından miras olduğunu öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın İsrail'den "atalarının mirasından kopmasını, ülkeyi ikiye bölmesini ve Filistin devletinin kurulmasını istediğini" savunan İsrail Maliye Bakanı, bunlar göz önünde bulundurulduğundan kendisinin makul davrandığını iddia etti.

Smotrich, geçen hafta kullandığı ifadelerin aşağılama içerdiğini itiraf ederek İsrail halkının barış istiyorsa dik durması gerektiğini ama herkesin Suudi Arabistan'ın ayağına kapandığını savundu.

İsrailli Bakan Smotrich, Suudi Arabistan'a yönelik alaycı ifadeler kullanmıştı

Smotrich, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine değinmiş ve alaycı ifadeler kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme şartı olarak Filistin Devleti'nin kurulması talebine işaret eden Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediklerini söylüyorsa, arkadaşlar, 'Hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Smotrich, Amerikan X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda ise kullandığı yanlış ifadeler nedeniyle üzgün olduğunu ileri sürerek Suudi Arabistan'dan özür dilemişti.

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Smotrich'in açıklamaları nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun öfkeden deliye döndüğünü hatta yardımcılarının Başbakan'ın baygınlık geçirmesinden endişe ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
