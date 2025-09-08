İsrail Bakanı Saar, Filistin'in Tanınmasını Eleştirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar???????, Filistin Devleti'nin tanınmasının barış sağlanması ihtimalini zedelediğini öne sürdü.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Saar, başkent Budapeşte'de bir araya gelmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Szijjarto, ciddi çatışmaların insanların ve dünyanın güvenliğini tehlikeye attığı bir dönemde bulunduklarını belirterek, Orta Doğu'daki güvenlik krizinin bu çatışmalar arasında en önemlisi olduğunu söyledi.

Orta Avrupa'nın güvenliğinin Orta Doğu bölgesinin güvenliğiyle çok yakından ilişkili olduğunu bildiklerini dile getiren Szijjarto, Orta Doğu'da yeniden barış, istikrar ve huzur sağlanması gerektiğini vurguladı.

Saar ise Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma girişiminin ciddi bir hata olduğunu ve barış sağlanması ihtimalini zedelediğini savundu.

Filistin Devleti'nin tanınmasının bölgedeki istikrarı bozacağını öne süren Saar, bunun ayrıca İsrail'i "adımlar atmaya" iteceğini kaydetti.

Bakan Saar, kendilerini bir Filistin Devleti'ni kabul etmeye zorlamaya yönelik mevcut girişimleri tamamen reddettiklerini söyledi.

Saar ayrıca esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silah bırakması durumunda savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul edeceklerini öne sürdü.