İsrail Bakanı'ndan Yapay Zeka ile Tahran Görüntüsü

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İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Netanyahu'yu İran'ın Tahran sokaklarında gösteren yapay zeka videosunu paylaştı. Bu görüntü, Gamliel'in İran'a karşı sert tutumunu yansıtıyor.

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu İran'ın başkenti Tahran sokaklarında yürürken gösteren yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gamliel, sosyal medya hesabında "Gelecek yıl özgür Tahran'da" başlıklı yapay zeka görüntüsüne yer verdi.

Görüntüde, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun Tahran sokaklarında kol kola dolaştığı görülüyor.

Yapay zekayla elde edilen videoda İsrailli Bakan Gamliel ve eşinin yanı sıra devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ve eşi de Tahran sokaklarında gezerken tasvir ediliyor.

Gamliel, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırıları sırasında yaptığı açıklamada, "Tahran yönetimi devrilinceye kadar" İran'a saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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