İsrail Bakanı'ndan Tartışmalı Yapay Zeka videosu: 'Ya Biz Ya Onlar'

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Filistinlileri Gazze Şeridi'nde sürülmüş olarak gösteren yapay zeka videosunu "Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajıyla paylaştı.

Gamliel, "Gazze gelecekte böyle görünecek" başlığı taşıyan yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından yayımladı.

"Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajının yer aldığı görüntüde, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki binaların, sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir iş merkezinin de bulunduğu görüntüde, Gazze sahiline çok sayıda kafe ve barın inşa edildiği gösteriliyor.

Videoda ayrıca Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu ve Trump ile eşi Melania Trump da Gazze sahilinde dolaşıyor.

Gamliel, paylaşımında saldırıların başlamasından bir hafta sonra 13 Ekim 2023'te İsrail kabinesine Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi önerisi sunduğunu hatırlatarak "Gazzelilerin 'gönüllü göçü' sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün." dedi.

İsrail hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.