İsrail Bakanı Katz: Suriye Politikasını Savundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv yönetiminin Suriye politikasını savunarak İsrail ordusunun Süveyda ve Şam'daki saldırılarının "doğru" olduğunu iddia etti.

Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki Dürzileri, "İsrail'deki Dürzi kardeşlerimizin kardeşleri" şeklinde niteledi.

İsrail ordusunun Süveyda ve Şam'a düzenlediği saldırıların "Suriye'deki Dürzilere yönelik saldırıları durdurmanın tek yolu" olduğunu savunan Katz, kendilerini eleştirenlerin gerçeklerin farkında olmadığını ileri sürdü.

Katz, Tel Aviv yönetiminin, Şeyh (Hermon) Dağı ve tampon bölgedeki işgali dahil Suriye politikasının "doğru" ve "sorumluluk sahibi" olduğunu iddia etti.

?Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.