İsrail Bakanı Katz'dan Lübnan'a Sert Tehdit: Saldırılar Yoğunlaşabilir

Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını geciktirmekle suçladı ve Lübnan'a saldırıları artırma tehdidinde bulundu. Katz, Hizbullah'ın ülkedeki tehlikenin devam ettiğini savunarak, Lübnan yönetiminin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Hizbullah'ın silahsızlandırılması çabalarını geciktirmekle suçlayarak Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırma tehdidinde bulundu.

Bakan Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizbullah ateşle oynuyor, Lübnan Cumhurbaşkanı ise ayak sürüyor." ifadeleriyle Beyrut yönetimini tehdit etti.

Lübnan yönetiminin "Hizbullah'ın ülkenin güneyinden çıkartılması ve silahsızlandırılması taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini" savunan Katz, "Azami yaptırımlar devam edecek ve derinleşecek. İsrail'in kuzeyindeki vatandaşlara yönelik bir tehdit oluşmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün Hizbullah'ın yeniden silahlanma çabası içinde olduğunu ileri sürerek Lübnan'a saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

İsrail güvenlik kabinesi Lübnan'a saldırıların yoğunlaştırılmasını görüşmüştü

İsrail güvenlik kabinesi, perşembe Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırma konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Yerel basının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu konuda bir güvenlik istişare toplantısı da düzenleyeceği de bildirilmişti.

Basına konuşan İsrailli bir yetkili, Hizbullah'ın savunma ve saldırı kabiliyetini geri kazanmaya ve altyapısını yeniden inşa etmeye çalıştığını iddia etmişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
