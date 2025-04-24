İsrail Bakanı, Holokost Anılarıyla Gazze Ambargosunu Savundu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insani yardım ambargosunu savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, babaannesinin Holokost'ta (Yahudi soykırımı) çektiği açlığı anlattı.

Bakan Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, Holokost'tan sağ kurtulan Marian Miller'la bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 Mart'tan bu yana uyguladığı insani yardım ambargosunda direten Smotrich, Miller'la buluşmasında babaannesinin Holokost'ta çektiği açlığa değindi.

Smotrich, "Hikayelerinde tekrarlanan temel tema açlıktı. Babaannem sürekli açlıktan bahsediyordu. Birkaç yıldır yiyecek bulamadığı için sürekli aç kalan küçük bir kız. Gece gündüz, uyanıkken ve hatta uyurken gettoda ve ölüm yürüyüşlerinde - açlık." ifadelerini kullandı.

Holokost'ta açlık çeken babaannesine yıllar sonra torununun "hiçbir çocuğun aç kalmaması için uğraşacağını" söylemek istediğini belirten Smotrich, İsrail'de, Gazze Şeridi'ne insani yardım ambargosunun sürmesini savunan siyasiler arasında yer alıyor.

Smotrich, 7 Nisan'da, Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyecekleri ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini durdurduğu Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ederken, yaşanan un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'de uzun süredir fırınlar üretim yapamıyor.

Birleşmiş Milletler ise ambargo nedeniyle Gazze'de insan yapımı açlık felaketi uyarısında bulunuyor.