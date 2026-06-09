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İsrail Miras Bakanı, "Sovyet Yahudi Mirası Merkezi" projesi için Rusya'yı ziyaret etti

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İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Sovyet Yahudi Mirası Merkezi projesi için kamuoyuna duyurulmayan bir ziyaretle Rusya'ya gitti. 27 milyar dolarlık proje kapsamında Rus Yahudi temsilcileri ve finansal ortaklarla görüştü.

İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun İsrail'de kurulacak "Sovyet Yahudi Mirası Merkezi" projesi için Rusya'ya kamuoyuna duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Eliyahu'nun, İsrail'in Rishon Lezion kentinde yaklaşık 27 milyar dolar bütçeyle Sovyet Yahudi Mirası Merkezi kurulması projesi için Rusya'ya gittiğini aktardı.

Haberde, 3 yıl aradan sonra Rusya'yı ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Eliyahu'nun Sovyet Yahudi Mirası Merkezi projesinin ilerletilmesi için Rus Yahudi temsilcileriyle, finansal ortaklarla ve projeye destek verecek kişilerle görüştüğü kaydedildi.

Ayrıca Eliyahu'nun Moskova'daki Yahudi Müzesi'ni de ziyaret ettiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Arutz Sheva gazetesi ise ziyaretin kamuoyuna duyurulmadan yapıldığını ve Eliyahu'nun hafta sonu boyunca Moskova'da temaslarda bulunduğunu yazdı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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