İsrail Bakanı Ben-Gvir'in Filistinli Lider Bergusi'ye Saldırısı Endişe Yarattı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskın düzenlediği Mervan el-Bergusi'nin hayatından endişe ediliyor.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi, 1987'de patlak veren ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki 2. İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail basını tarafından bugün paylaşılan görüntülere göre, 67 yaşındaki Bergusi, Remon Hapishanesi'ndeki hücresinde Ben-Gvir'in baskın ve sataşmasına uğradı.

Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bergusi'nin eşi Fadva Bergusi, Facebook hesabından eşini "tanıyamadığını" belirterek, "Belki de bir yanım! yüzünün ve vücudunun ifade ettikleri, senin ve (Filistinli) tutukluların ne yaşadığını kabullenmek istemiyor." paylaşımında bulundu.

Siyasi mücadelesi ve tutuklanması

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de doğan Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu süre zarfında İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te idari tutuklu olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı. İsrail ve Filistin yötenimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria'ya geri döndü.

Bergusi, 1996'da Ramallah ve el-Bire bölgesinden Fetih adına Filistin Yasama Konseyi'ne seçildi. Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Hareketin Genel Sekreteri oldu.

Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özgürlüğünde Kudüs Üniversitesinde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bergusi, cezaevinde doktora derecesinde mezun olurken, "Vaat", "Tutukluluğa Direniş" ve "Bin Günlük Tecrit" adlı kitapları yazdı.

Bergusi'nin hayatından endişe ediliyor

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırdı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.

Bergusi'nin ailesi, son olarak paylaşılan baskın görüntülerinin ardından, "Mervan'ın yüz hatlarındaki değişim, yaşadığı yorgunluk ve açlık karşısında şok olduk. Cezaevindeki sağlık durumundan ve idamından ciddi şekilde endişe ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Filistinli Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Ben-Gvir'in, tutuklu lider Mervan el-Bergusi'ye hücresinde saldırması, İsrail hapishane sistemini yöneten intikam ve kışkırtma zihniyetini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Hamas ise Bergusi'nin görüntülerine, "Bu, işgalcinin faşizmini ve tüm insani değerlere düşmanlığını ortaya koyan korkakça bir gösteridir." şeklinde tepki gösterdi.