İsrail Bakanı Ben-Gvir'den Gazze'de Polis Mahallesi Kurma Planı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin işgal edilmesinin ardından sahil bölgesinde bir "polis mahallesi" kurmak istediğini açıkladı.

İsrail Kanal 12 televizyonuna göre Ben-Gvir, İsrail polisi için düzenlenen bir törende konuşma yaptı.

Ben-Gvir, konuşmasında, "Askerlerin görevlerini tamamlamasını, Gazze'yi işgal etmesini ve gönüllü göçü teşvik etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, izleyicilerin alkışları eşliğinde konuşmasına "Bilginiz olsun, Gazze'de sahilde bir polis mahallesi kurmak istiyorum. Burası bunun için mükemmel bir yer." sözleriyle devam etti.

Gazze'deki savaşın en sert savunucuları arasında yer alan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri olan Ben-Gvir, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini, bölgenin yeniden işgal edilmesini ve burada İsrail yerleşimlerinin kurulmasını savunuyor.

Gazze'de ateşkesi baltalayanların başında gelen isimlerden Ben-Gvir, hükümeti ateşkesin kabul edilmesi durumunda koalisyondan ayrılmakla tehdit ediyor.