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İsrail Bakanı Amsalem'den Trump'a Sert Eleştiri

İsrail Bakanı Amsalem'den Trump'a Sert Eleştiri
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İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husilerle ateşkese varması ve Gazze'deki esir askerle ilgili kararları İsrail ile koordine etmeden almasını eleştirerek, 'Kasabanın tek şerifi o (Trump) değil.' dedi.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, ABD Başkanı Donald Trump'a Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması ve Hamas ile anlaşarak Gazze Şeridi'ndeki ABD- İsrail çifte vatandaşı esir askerin serbest bırakılması gibi adımları İsrail ile koordine etmeden attığı gerekçesiyle, "Kasabanın tek şerifi o (Trump) değil." diyerek tepki gösterdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Amsalem, ABD Başkanı Trump'ın Husilerle ateşkese varmasını ve Tel Aviv'in dahli olmaksızın ABD-İsrail çifte vatandaşı esirin serbest bırakılması için Hamas ile doğrudan anlaşmasını sert bir dille eleştirdi.

Bakan Amsalem, sert tepki gösterdiği Trump için "Kasabanın tek şerifi o (Trump) değil." ifadesini kullandı.

Washington yönetiminin ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılması için Hamas'la doğrudan müzakereler yürütmesine yüklenen Amsalem, "bunu uygun bulmadığını, ABD yönetiminden bunu İsrail hükümetiyle koordine etmesini beklediğini" söyledi.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander, Tel Aviv yönetiminin dahli olmaksızın ABD ile Hamas arasında varılan anlaşma üzerine dün serbest bırakılmıştı.

"Trump, ABD-İsrail ilişkilerinde daima var olan tüm kuralları çiğniyor"

ABD'nin Husilerle ateşkes yapmasına da tepki gösteren Amsalem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump bugüne kadar İsrail lehine hareket etti ama anlaşılan o ki adamın ne yapacağı belli olmuyor, her gün başka tarafa yatıyor. ABD-İsrail ilişkilerinde daima var olan tüm kuralları çiğniyor. Sabah A ile uyanıp akşam B'ye karar veren, sonra C'ye karar verip D'yi yapan bir başkanla karşı karşıyayız. Bu, her konuda tüm dünyanın kafasını karıştırıyor."

ABD ile Husiler arasında sağlanan ateşkes

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracaklarına ilişkin açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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