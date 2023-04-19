İsrail, 'Bağımsızlık Günü' münasebetiyle Filistin topraklarına giriş çıkışları 3 gün kapatıyor

İsrail ordusu "Anma Günü" ve "Bağımsızlık Günü" münasebetiyle 24 Nisan'dan itibaren Filistin topraklarına giriş çıkışı 3 günlük bir süre için kapatma kararı aldığını duyurdu.

İsrail ordusu "Anma Günü" ve "Bağımsızlık Günü" münasebetiyle 24 Nisan'dan itibaren Filistin topraklarına giriş çıkışı 3 günlük bir süre için kapatma kararı aldığını duyurdu.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, kararın yapılan güvenlik durum değerlendirmelerine ve İsrail yönetiminin emirlerine uygun olarak alındığı kaydedildi.

Anma Günü ve Bağımsızlık Günü sırasındaki kapatmaların Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayacağı aktarıldı.

Kapatmanın 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada, kapatma sırasında, insani, tıbbi ve istisnai vakalar için geçişlere ancak İsrail Hükümeti'nin Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri Koordinatörünün onayından sonra izin verileceğine işaret edildi.

İsrail'in yürüttüğü savaşlarda ölen askerleri anmak için düzenlediği Anma Günü, İbrani Takviminde bu yıl 25 Nisan'a; İsrail'in kuruluşu etkinliklerinin yapıldığı Bağımsızlık Günü ise 26 Nisan'a denk geliyor.