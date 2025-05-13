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İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı
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- İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 9 Filistinliyi bugün serbest bıraktı.

- İsrail aylar sonra 9 Filistinliyi serbest bıraktı

GAZZE - İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 9 Filistinliyi bugün serbest bıraktı.

İsrail, saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında alıkoyduğu 9 Filistinliyi bugün serbest bıraktı. Filistinli kaynaklar, Han Yunus'un doğusunda serbest bırakılan Filistinli mahkumların sağlık kontrolleri için Deir El Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi. Adı açıklanmayan yetkililer, serbest bırakılan mahkumların tutuklu bulundukları sürede çeşitli işkencelere maruz kaldığını ifade etti. Özgürlüğüne kavuşan Muhammed Halil Zakzouk, İsrail güçleri tarafından Ramazan ayında alıkonduğunu ifade ederek, maruz kaldığı işkence nedeniyle konuşmakta zorluk çektiğini dile getirdi.

Eşref Nasir adlı esir ise "İsrail ordusu acımasız" diyerek İsrail askerlerinin hasta mahkumlara dahi şiddet uyguladıklarını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 908'e, yaralı sayısı 119 bin 721'ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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