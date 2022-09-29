İsrail Atom Enerjisi Direktörü: İsrail Nükleer Teknolojiyi Barış Anlaşması İmzaladığı Arap Ülkeleriyle Paylaşmaya Hazır

KUDÜS, 29 Eylül (Xinhua) -- İsrail Atom Enerjisi Komisyonu (IAEC) Genel Direktörü Moshe Edri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ürettiği en gelişmiş nükleer teknolojiyi kendisiyle barış anlaşması imzalayan Arap ülkeleriyle paylaşmaya "hazır" olduğunu söyledi. IAEC tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Edri bu kritik açıklamasını Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 66. Genel Konferansı'nda yaptı. Edri, İsrail'in 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ile imzalanan normalleşme anlaşmalarının "nükleer forumlar dahil olmak üzere, bölgedeki anlamlı doğrudan diyalog için ileriye dönük bir yolu göstereceğinden" umutlu olduğunu ifade etti. İsrail nükleer direktörü, böyle bir hamlenin UAEA şemsiyesi altında gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. İsrail nükleer kabiliyetleriyle ilgili nadiren açıklama yapıyor.