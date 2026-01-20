Haberler

İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Kefer Kila beldesinde iki evi patlayıcılarla yıkarak saldırılarına devam etti. Ayrıca, bir İHA'nın Sur kentinin doğusundaki Zıbkin beldesine düzenlediği saldırıyla gerginlik tırmandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Kila beldesinde 2 evi patlayıcılarla yıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre sınır hattına yakın Kefer Kila'ya giren İsrail askerleri, 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) gece saatlerinde Sur kentinin doğusundaki Zıbkin beldesine saldırı düzenledi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
İşine giderken hayatını kaybetti, simitleri yere saçıldı

İşine giderken hayatını kaybetti, aldığı simitler yere saçıldı
Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme

Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas cinayetinde yeni gelişme
YouTuber Bilal Hancı gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltına alındı
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum

Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: F.Bahçe forması giymek istiyorum