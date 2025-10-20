Haberler

İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırılarda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya görüntülerinde, saldırı sonrası dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Lübnan basında yer alan haberde, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ateşkese rağmen düzenlenen İsrail saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, İsrail saldırısı sonrası bazı bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamada, Nebatiye kırsalında "Lübnan Hizbullahı'na ait olduğu" öne sürülen hedefleri hava saldırılarıyla vurduğunu duyurdu.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bunu 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
