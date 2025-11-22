Haberler

İsrail, Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ederek Gazze'ye Saldırdı

Güncelleme:
İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde Hamas'ın üst düzey 5 üyesine hava saldırıları düzenledi. Olayda 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ve düzenlediği saldırılarla yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olduğunu belirtti.

Ateşkes anlaşmasına rağmen bugün Gazze Şeridi'ne çok sayıda hava saldırısı düzenleyen İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini, buna karşılık Gazze Şeridi'nde üst düzey 5 Hamas üyesine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bir kişinin Sarı Hat'ın İsrail kontrolündeki tarafta İsrail askerlerine saldırdığı öne sürüldü.

İddia edilen saldırıya karşı Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 5 üst düzey isminin hedef alındığı ve öldürüldüğü savunuldu.

Anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediği için eleştirilen İsrail'in ateşkes anlaşmasını uyguladığı iddia edilen açıklamada, arabuluculardan Hamas'a ateşkesi uygulaması için ısrar etme; Hamas'tan ise Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli esirin cesedini teslim etme ve silahsızlanma sürecini tamamlama talebinde bulunuldu.

İsrail ordusunun 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek bugün birkaç saat içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli yaralanmıştı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv yönetiminin ateşkesi baltalama girişimlerine karşı ABD ve arabulucuları harekete geçmeye çağırmıştı.

İsrail'in anlaşmayı sistematik olarak ihlal ettiği, "uydurma bahanelerle" sürekli saldırılar düzenlediği ve bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkati çeken Hamas, İsrail ordusunun anlaşmaya göre geri çekilmesi gereken hatlarda da değişiklik yaptığına işaret etmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
