İsrail, Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Gazze'de Yıkıma Devam Ediyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda çok sayıda evi ve konut bloğunu yıktığını bildirdi. Yüzlerce ailenin bu yıkımlar nedeniyle zor duruma düştüğü belirtiliyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkes anlaşmasının 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Gazze şehrinin doğusunda onlarca ev ve konut bloğunu yıktığını bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden sonra Gazze şehrine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Basal, İsrail'in yürüttüğü yıkımın, anlaşma kapsamında İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde yapıldığını kaydetti.

İsrail ordusunun, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında Gazze şehrinin doğusundan çekildiği bölgelere dün 250 metre kadar ilerlemesi sonucu, yüzlerce ailenin temel ihtiyaçlardan yoksun bölgelere göç etmek zorunda kaldığını aktaran Basal, yerinden edilen insanların, Gazze şehrindeki hizmetten yoksun bölgelere, vahim insani koşullar altında yığıldığına dikkati çekti.

Krize gerçek bir müdahale yapılmadığı takdirde kışın getireceği ek krizlerin sakinlerin hayatını tehdit edebileceği konusunda uyaran Basal, Gazze'deki yardım çalışmalarının "sahadaki artan ihtiyaçların boyutuyla karşılaştırıldığında" hala çok yavaş olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
