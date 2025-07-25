İsrail Ateşiyle Lübnan Belediye Meclisi Üyesi Ağır Yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Duhayra Beldesi Belediye Meclisi Üyesi Bessam Suveyd, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Duhayra beldesinde bir kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre ise yaralanan kişinin Duhayra Belediye Meclisi Üyesi Bessam Suveyd olduğu ve Sur kentine bağlı bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Suveyd'i Duhayra beldesine giderken açtığı ateşte ağır yaraladığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı düzenlediğini ancak can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmadığı aktarıldı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.