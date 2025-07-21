İsrail Ateşi Nedeniyle Gazze'de 73 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinli vatandaşlara yönelik İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu en az 73 kişi hayatını kaybetti. Olayın çoğu, bölgenin kuzey kesiminde yaşandı.

GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'nin kuzeybatısında insani yardım beklerken İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne götürülüyor, 20 Temmuz 2025.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada en az 73 Filistinlinin Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin 67'sinin bölgenin kuzey kesiminde hedef alındığı belirtildi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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