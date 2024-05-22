İsrail, Associated Press'in Gazze'deki canlı yayın ekipmanlarına el koydu

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), İsrail makamlarının, Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi.

Merkezi Brüksel'de bulunan IFJ, İsrail'in yeni medya yasasını gerekçe göstererek AP'nin Gazze'deki canlı yayın ekipmanlarına el koymasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in basın özgürlüğünü kısıtlama ve gazetecilerin çalışmalarını engelleme yönündeki gidişatından endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger'in şu ifadeleri yer aldı:

"ABD'nin, artık Filistinli gazetecilere yönelik politikalarını değiştirmesi ve yabancı medyanın Gazze'ye giriş yasağını kaldırması için ülkedeki medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü kasten baltalayan müttefikine (İsrail) daha fazla baskı uygulaması gerekiyor."

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti veren AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.