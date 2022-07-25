İsrail Askerleriyle Çatışmada Öldürülen Filistinli İçin Nablus'ta Cenaze Töreni Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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NABLUS, 25 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde yas tutan insanlar, İsrail askerleriyle yaşanan şiddetli çatışmada öldürülen bir Filistinlinin cenazesini taşıyor, 24 Temmuz 2022.
NABLUS, 25 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde yas tutan insanlar, İsrail askerleriyle yaşanan şiddetli çatışmada öldürülen bir Filistinlinin cenazesini taşıyor, 24 Temmuz 2022. Sağlık çalışanları ve görgü tanıklarına göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta Pazar günü İsrail askerleri ile çıkan şiddetli çatışmada iki Filistinli öldürüldü. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Xinhua / Güncel