İsrail askerlerinin saldırısında Filistin Kızılayı çalışanı hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı ve baskında ağır yaralanan Filistin Kızılayı çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı ve baskında ağır yaralanan Filistin Kızılayı çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Temmuz'daki Balata saldırısında ağır yaralanan 21 yaşındaki Tamir Celal Muhammed Sakr'ın öldüğü duyuruldu.
Sakr, Balata Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında yaralananları bölgeden tahliye etmek için çalıştığı sırada yaralanmıştı.
Böylelikle, Balata Mülteci Kampı'ndaki söz konusu saldırıda ölenlerin sayısı 1'i çocuk 3'e yükseldi.