İsrail Askerlerinin Saldırısında 2 Filistinli Yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların Ram kasabasının Ed-Dahiye bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Filistinlilerden birinin gerçek mermiyle yüzünden, diğerinin de dizinden yaralandığı ve sonra da duvardan düştüğü, ikisinin de tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Bu nedenle de Filistinliler tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara uğruyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-28 Ekim 2025 arasında 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken 32 binden fazlası iş yerlerinde ya da iş ararken gözaltına alındı.