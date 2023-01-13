İsrail askerlerinin öldürdüğü iki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği baskın sırasında öldürdüğü iki Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği baskın sırasında öldürdüğü iki Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. İsrail güçlerinin dün Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine düzenlediği baskında hayatlarını kaybeden 18 yaşındaki Abdulhadi Nazzal ile 25 yaşındaki Habib Kumeyl için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı. Yoğun katılımın olduğu merasimde Filistin bayrağı taşıyan kalabalık İsrail karşıtı sloganlar attı. Nazzal ve Kumeyl'in naaşları kılınan cenaze namazlarının ardından kent mezarlığında toprağa verildi. İsrail güçleri, Kubatiye'ye dün düzenlediği baskında Abdulhadi Nazzal'ı göğsünden, Habib Kumeyl'i de başından vurarak ağır yaralamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Nazzal ve Kumeyl'in kaldırıldıkları Cenin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiklerini açıklamıştı. Bakanlığın verilerine göre, yılbaşından itibaren İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 9'a ulaştı. Kaynak: AA / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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