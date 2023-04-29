İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'de düzenlediği saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Filistinli Mustafa Amir Sabah, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'in doğusunda yer alan Teku beldesinde Filistinli göstericilere müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden Amir Sabah için yüzlerce Filistinlinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Amir Sabah'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Teku'daki belde mezarlığına defnedildi.

Beytullahim Valisi Kamil Hamid, cenaze merasiminde yaptığı konuşmada, "Amir Sabah, hala okula giden küçük bir çocuktu. Silah taşımadı. İşgal güçleri ve yerleşimciler için de bir tehdit oluşturmadı." ifadelerini kullandı.

Hamid, silahsız ve savunmasız bir çocuk olan Amir Sabah'ın, İsrail askerlerince hedef alınmasını sivillerin ve çocukların ısrarla öldürülmek istenmesi olarak değerlendirdi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun cenaze töreniyle birlikte köyün girişlerine yoğun bir şekilde kuvvet konuşlandırdığını kaydetti.

İsrail güçleri dün işgal altındaki Batı Şeria'da 15 yaşındaki Amir Sabah'ı öldürmüş, 11 kişiyi de yaralamıştı.

Batı Şeria'daki gerginlik

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.