İsrail Askerlerinin Nablus'taki Baskınında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ile Doğu Kudus'te düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki eski Asker Mülteci Kampına baskın düzenledi.

İsrail askerleri baskın sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Nablus'taki Kızılay Acil Servis ve Ambulans Müdürü Amid Hasan, mülteci kampındaki baskın ve bölge sakinleriyle çıkan olay sırasında 2 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Hasan, göğsünden yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiğini, sırtından yaralanan diğer Filistinlinin ise tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de İsrail askerlerinin mülteci kampında açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Filistinli Hasan Şerkesi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Er-Ram beldesinde "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin Ayrım Duvarı yakınlarında yaralanan 26 yaşındaki bir Filistinliye müdahale ettiği; tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın çevresine ördüğü Ayrım Duvarı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü hem Batı Şeria'dan hem de çevresindeki mahallelerden ayırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.