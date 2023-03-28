İsrail askerlerinin Nablus'a geçen ay düzenlediği baskında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınında yaralanan Umeyr Lulah'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.