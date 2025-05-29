İsrail Askerlerinin İzna Beldesine Düzenlediği Baskında 3 Filistinli Yaralandı

İsrail Askerlerinin İzna Beldesine Düzenlediği Baskında 3 Filistinli Yaralandı
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İzna beldesine düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi yaraladı. Baskın sırasında yoğun şekilde gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısında bulunan İzna beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri zırhlı araçlarla İzna beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki bazı evlerin çevresine konuşlanan İsrail askerleri, belde sakinlerinin de hareketini engelledi.

Bölgede yoğun şekilde gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin beldede İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 3 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detay verilmedi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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