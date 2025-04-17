İsrail Askerlerinin Gazze'de Sağlık Ekiplerine Yönelik Saldırısında Savaş Suçları İddiası

Haaretz gazetesi, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde 23 Mart'ta sağlık ve yardım ekibinden 15 Filistinliyi öldürmesinde "savaş suçları" işlendiğine ilişkin şüphelerin arttığını ve uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini yazdı.

Gazetenin İngilizce baskısında yer alan başyazıda, İsrail kamuoyunun ilgisizliği ve "Gazze'de masum kimse yok" söyleminin savaş suçları için zemin hazırladığına işaret edildi.

Başyazıda, "Şok edici ifşaatlardan hiçbiri kamuoyunun ilgisizliğini sarsmadı. Gazze'de masum insan olmadığı varsayımı, hesap verebilirliğe karşı bir kalkan haline geldi." ifadesine yer verildi.

Ordunun soruşturmasının, gerçeğin ortaya çıkartılmasına güvence sumaktan ziyade, katliamı aklama olasılığına imkan vereceği belirtilirken, söz konusu soruşturmanın Gazze'ye saldırılar başladığından bu yana açılan ve hiçbiri sonuçlanmayan uzun askeri soruşturmalar dizisinden bir örnek olacağı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Filistinli sağlık ve sivil savunma personelini doğrudan baş ve sırtlarından hedef alarak öldürmesi ve toplu mezara gömmesinin "operasyonel hata" olmadığı vurgulandı.

İsrail ordusunun hedef aldığı sağlık ve sivil savunma çalışanlarını taşıyan araçlarda olduğu bilinen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) personeli Esad el-Nasasra'nın İsrail askerlerince alıkonulduğuna ilişkin haberlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edilerek, İsrail'in Nassasra'nın nerede olduğunu derhal açıklamak ve alıkonduysa acilen serbest bırakmak yükümlülüğü olduğu kaydedildi.

İsrail Refah'ta 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını öldürmüştü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda yaralananlara yardım için bölgeye giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının cansız bedenleri toplu mezardan çıkarılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan'a 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve bir itfaiye aracına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazıları elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış, birinin başı kesik, diğerlerinin cesetleri parçalanmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulundu.

The New York Times gazetesinin ulaştığı otopsi raporları, Refah'ta öldürülen 14 sağlık ve sivil savunma çalışanından en az 6 sağlık ve sivil savunma çalışanın göğsünden ya da sırtından, 4'ünün de başından vurulduğunu ortaya koymuştu.

Görüntüler, İsrail'in iddialarını çürüttü

The New York Times gazetesinin olayla ilgili ulaştığı görüntülerin, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığı bildirildi.

Videoda, İsrail saldırısında yaralananlara yardım için giden sağlık ve sivil savunma ekiplerine askerlerin bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı görülüyordu. İsrail ordusu görüntülerin ortaya çıkmasıyla ambulans ile itfaiye aracını hedef aldığını itiraf etmek zorunda kaldı.

İsrail olayla ilgili yayınlanan videonun aksine araçların, "farları kapalı, acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerlediğinin" tespit edilmesi üzerine askerlerin ateş açtığını iddia etti.

İsrail ayrıca biri 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensubu olmak üzere 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğünü öne sürdü.