İsrail Askerlerinin Eriha'ya Düzenlediği Baskında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinin Eriha'ya Düzenlediği Baskında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Eriha kentinde bir baskın düzenledi. Gerçek mermiyle yaralanan 20 yaşındaki Muhammed Celayita, hastanede hayatını kaybetti. Fetih Hareketi, bu olay üzerine genel grev ilan etti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, Eriha kentinin orta kesimindeki El-Arab Mahallesi'ne baskın düzenledi. Gece yarısından sonra gerçekleştirilen baskında gerçek mermi ve ses bombaları kullanan İsrail askerleri, bir Filistinlinin evini de bastı.

Baskında gerçek mermiyle yaralanan 20 yaşındaki Muhammed Celayita, kurtarılamadı.

Fetih Hareketi, Celayita için Eriha kentinde genel grev ilan etti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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