İsrail askerlerinin "çıplak aradığı" Filistinli kadınlar küçük düşürüldüklerini ifade etti

İsrail askerlerinin, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde evlerine baskın düzenlediği ve çıplak şekilde aradığı Filistinli kadınlar yaşadıkları anları "küçük düşürücü" olarak niteledi.

İsrail askerlerinin, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde evlerine baskın düzenlediği ve çıplak şekilde aradığı Filistinli kadınlar yaşadıkları anları "küçük düşürücü" olarak niteledi.

Diyala Acluni (24), Emel Acluni (21) ve Zeynep Acluni (17) adlı Filistinli kadınlar, İşgal Altındaki Topraklardaki İsrail İnsan Hakları Enformasyon Merkezi'ne (B'Tselem) 10 Temmuz'da başlarından geçenleri anlattı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in raporuna göre kadınlar, İsrail askerlerinin El Halil'de evlerine baskın düzenlediğini, kadın askerlerin de kendilerini "köpeklerle tehdit ederek" çıplak halde üst araması yapmaya zorladığını söyledi.

Raporda ifadelerine yer verilen Emel Acluni, köpeklerle birlikte evlerine baskın düzenleyen maskeli İsrail askerlerinin, kendisinden kıyafetlerini çıkarmasını istediğini aktardı.

Acluni, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Namaz giysilerimi ve kolyemi çıkardım. Köpeği yanıma yaklaştırdı. Neredeyse bana dokunacakken çığlık attım. Benim ve çocukların köpekten korktuğunu söyledim. Çocuklarımın önünde giysilerimi çıkarmaya zorladı, yalvardım. İç çamaşırlarımı çıkarmam için hiçbir gerekçe yoktu.

Ancak köpekleri üzerimize salmakla tehdit ettiler. Ağlayarak kıyafetlerimi çıkardım. Önlerinde sağa sola dönmemi istediler. Çocuklarım korkudan titremeye, hüngür hüngür ağlamaya başladı. İki kadın askerin önünde aşağılanmak. Çocuklarımın önünde hissettiğim çaresizlik ve utanç. Yaşadıklarımı unutamıyorum."

Diyala Acluni de maskeli iki kadın askerin çok büyük bir köpekle yanına yaklaştığını, korkudan kapıya tutunarak çıkmaya çalıştığını ve bağırarak kendisine engel olduklarını ifade etti.

Köpekten korktuğunu söylediğini ancak giysilerinin tamamını çıkarmaya zorladıklarını dile getiren Acluni, "Ben kabul etmeyince köpeği üzerime salmakla tehdit etti. Başka seçeneğim yoktu, ağlamaya başladım ve üzerimi çıkarmak zorunda kaldım. Önünde dönmemi istedi ve yaptım. Çok aşağılayıcı bir durumdu." ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki Zeynep el-Acluni de kadın askerlerin kendisinden tamamen soyunmasını istediğini ve kabul etmeyince köpekleri üzerine salmakla tehdit ettiklerini dile getirdi.

Filistinli Zeynep, "İçeriden Diyala'nın sesini duydum. Askerin dediğini yapmamı söyledi. Üst kıyafetlerimi çıkardım ancak iç çamaşırlarımı da çıkarmaya zorladılar. Ağlayarak dediklerini yapmak zorunda kaldım. Yaşadığımız çok küçük düşürücü bir durumdu." dedi.

Askerlerin köpeklerle baskını

B'Tselem'in raporunda, "10 Temmuz gecesi 01.30 civarında çok sayıda askerin köpeklerle birlikte El Halil şehrinin Halle Kubbe Mahallesi'ndeki Acluni ailesinin evine baskın düzenlediği" aktarıldı.

Askerlerin aynı aileden 26 kişiyi silah zoruyla bir apartmana götürdükleri, 17 yaşında bir genç dahil 3 kişiyi kelepçeleyip götürdüğü kaydedildi.

Kadın ve çocukları erkeklerden ayıran İsrail askerleri, onları evin salonuna götürerek arama yaptı.

Kadınlardan birini çocuklarının bulunduğu odaya götüren iki maskeli İsrail askeri, çocuklarının önünde bulunan kadını "soyunmadığı takdirde köpekleri üstlerine salmakla" tehdit etti.

İsrail askerleri, kadının elbiselerini giymesinin ardından çocukları salona götürürken, birisi 17 yaşındaki 3 kadına da çıplak arama yaptı.

İsrail askerlerinden keyfi şiddet ve hırsızlık

İsrail askerleri yerel saatle sabaha karşı 05.30'da evi terk ederken, ailenin iki oğlu dairelerden birinde elleri ve gözleri bağlı şekilde bulundu.

Eşi Harbi Acluni'yi evde bulamayan Diyala Acluni, İsrail askerlerinin onu gözaltına alarak Ofer Hapishanesi'ne götürdüğünü öğrendi. Önce 35 gün alıkonulan Harbi Acluni'nin gözaltı süresi daha sonra 40 gün daha uzatıldı.

İsrail askerlerinin Filistinli ailenin evine baskın sırasında "150 gram altın takıyı ve 2000 şekel (yaklaşık 520 dolar) nakit parayı çaldığı" anlaşıldı.

El Halil şehri yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kiryat Arba'daki polis karakoluna şikayette bulunan Filistinli aile, sonraki gün çalınan eşyalarını geri alabildi.

İsrail ordusunun "Acluni ailesinin evinde bir silah bulunduğu" açıklamasını aktaran B'Tselem'in raporunda baskına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu iddiaya ilişkin hiçbir şey, askerlerin o gece uyguladığı şiddeti, kadınlara yönelik zararı, çocukların ve evin diğer sakinlerinin yaşadığı dehşeti en ufak bir şekilde bile haklı gösteremez.

Gecenin geç saatlerinde askerlerin köpeklerle Filistinlilerin evlerine baskın yapması, bölge sakinlerini özellikle de çocukları korkutmak, vandallıktır."

İsrail makamlarından rapora ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberin İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanmasının ardından Filistin'in resmi ve sivil kurumlarından çok sayıda tepki ve kınama açıklamaları geldi.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli insan hakları örgütlerince ortaya çıkarılan, İsrail askerlerinin Filistinli kadınlara yönelik çirkin ihlallerini kınadı.

İştiyye, dünya kamuoyuna utanç verici bu ihlalleri kınaması ve faillerin uluslararası adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.