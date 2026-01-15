Haberler

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen açtığı ateşte bir kız çocuğu yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, Cibaliya beldesinde ateşkes kapsamında çekildiği bir bölgeye ateş açarak bir Filistinli kız çocuğunu yaraladı. Olayda sağlık durumu hakkında detay verilmedi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ateşkes kapsamında daha önce çekildiği bir bölgeye ateş açtığı, saldırıda ilk belirlemelere göre bir kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı'na ateş açtı.

Açılan ateşte ilk belirlemelere göre Filistinli bir kız çocuğu yaralandı.

Yaralı kız çocuğunun yaşı ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Ateş açılan bölgenin, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği alanlar arasında yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni havadan bombalamış, Bureyc Mülteci Kampı'nı da topçu atışlarıyla vurmuştu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşe maruz kalmıştı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
Eyüpspor, Iğdır FK'yi geriden gelip Umut Bozok'la yendi

Geriye düştükleri maçta takımına son anlarda hayat verdi