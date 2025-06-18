İsrail Askerlerinin Beytüllahim'deki Saldırısında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde düzenlediği saldırıda, 21 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, "Sivil İşler Genel Müdürlüğü ( İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki koordinasyon otoritesi), Beytüllahim kentine bağlı El-Velaca beldesinde, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu Mutaz El-Hacacile'nin hayatını kaybettiğini bildirdi." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Hacacile'nin cenazesini alıkoyduğu ancak buna ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin Hacacile'nin ailesinin evine baskın düzenleyerek genç Filistinliyi gözaltına almaya çalıştığını, ardından kendisine yakın mesafeden gerçek mermiyle ateş açtığını aktardı.

Haberde, Hacacile'nin ağır yaralandığını bildirilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı daha sonra öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınları sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı Filistinlilere ait evleri askeri kışla ve sorgu merkezine dönüştürdü.

Ordu, iki gün süren baskınların ardından kampın bitişiğindeki Asker el-Cedid Kampı'ndan çekildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin şafak vaktinde Nablus'un doğusundaki Balata kampına baskın düzenlediğini, evlere zorla girerek eşyaları tahrip ettiğini ve Filistinli aileleri evlerinden çıkardığını aktardı.

Tanıklara göre İsrail ordusu, boşalttığı evleri askeri kışla, karargah ve sorgu merkezi olarak kullanmaya başladı.

Aynı gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, özellikle kuzeydeki Kalkilya kenti, orta kesimlerdeki Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesi ve güneyde El-Halil kentinde de baskınlar gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, baskınlarla eş zamanlı olarak birçok bölgede Filistinlilerin gözaltına alındığı da ifade etti.