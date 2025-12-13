İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınında bir Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah'ın batısındaki Şakba köyüne baskın düzenledi.

Çok sayıda dükkana giren askerlerle Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Askerler, Filistinlilere gerçek mermi ile ses ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Olayda, ses bombasının isabet ettiği bir genç yaralandı.