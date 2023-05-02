İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın orta kesiminde İsrail askerleri ile Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Batı Şeria'nın orta kesiminde İsrail askerleri ile Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesini protesto etmek için Ramallah ve Bire kentlerinde gösteri düzenledi.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericiler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Sahadaki sağlık görevlileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kauçuk kaplı metal mermiyle yaralanan 3 kişiye ve gazdan etkilenen onlarcasına tıbbi müdahalede bulunduklarını söyledi.

Sağlık görevlileri, yaralılardan 2'sinin sahada tedavi edildiğini, birinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli 44 yaşındaki tutuklu Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Defalarca İsrail'in keyfi tutuklamalarına maruz kalan Adnan, 2004 yılında 25 gün, 2012'de 66 gün, 2015'te 56 gün, 2018'de 58 gün ve 2021'de 25 gün süren açlık grevinde bulunmuştu.

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700'ü hasta 4 bin 900 tutuklu bulunuyor.

Bunların 31'i kadın, 160'ı 18 yaş altı çocuk, 1000'den fazlası da kendisine bir suçlama yöneltilmemiş, hakim karşısına çıkmamış ve tutukluluk süresi belli olmayan "idari tutuklulardan" oluşuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.