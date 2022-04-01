İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 1 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde bir Filistinli öldü, 3 Filistinli yaralandı, onlarca kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinli gençler, İsrail ihlallerini ve Yahudi yerleşimlerini protesto etmek üzere Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde toplandı.

İsrail askerleri, gösterilere katılan Filistinlilere, göz yaşartıcı gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanarak müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde kullandığı gerçek mermi sonucu 29 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

El-Halil Devlet Hastanesi kaynakları ve görgü tanıkları da El-Halil kentinin Şelale Caddesi ve Babu Zaviye bölgesinde düzenlenen gösterilerde başına gerçek mermi isabet eden Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığını teyit etti.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, onlarca gösterici de gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta, Beyt Decen ve Karyut beldeleri, Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum ve Ramallah'ın Bel'in bölgelerinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiler ile müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin, Beyta beldesinde plastik mermi neticesinde yaralanan 2 kişiye ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen 52 kişiye ilk müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Beyt Decen beldesinde 15 kişinin göz yaşartıcı gazdan, bir kişinin de ses bombasından etkilendiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de Nablus'un Karyut beldesinde çıkan olaylarda bir kişinin gözüne ses bombasının şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandığı, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiği kaydedildi.

AA'ya konuşan Karyut Köy Meclisi Başkanı Nidal el-Bedevi, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerleri koruması altında beldeye girdiğini ve söz konusu olayların çıktığını anlattı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkililerinden Abdullah Ebu Rahme de Ramallah'ın Belin beldesinde düzenlenen yürüyüşte İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiğini kaydetti.