İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'da Cenin kenti ile Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Cenin'in kuzeyindeki Bartaa kasabasında bulunan askeri kontrol noktasında 57 yaşındaki bir Filistinli, İsrail askerlerince darbedilerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Askerler ayrıca Bartaa'da evlere girerek arama yaptı, eşyalara zarar verdi ve evlerden yüklü miktarda para çaldı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampındaki baskında ise Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Askerlerin açtığı ateş sonucu bir genç gerçek mermiyle bir diğeri de şarapnelle yaralandı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise El Halil'in güneyindeki Yatta kırsalına bağlı Ez-Zeuveydin köyünde Filistinli çiftçilerin tarlalarını ekip biçmelerini ve hayvanlarını otlatmalarını engelledi. İsrail askerleri de köyde tarlasını süren bir çiftçiyi gözaltına aldı.

Tubas da benzer manzaralara sahne oldu. Saldırgan İsrailliler, Tubas'ın doğusundaki Hırbet Yerza mevkiinde tarlalarındaki Filistinlilere saldırdı ve bazı zeytin ağaçlarına zarar verdi.