İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin dün Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesinde düzenlediği baskın sırasında yaralanan 30 yaşındaki Evs Cemal Kemil, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin Tulkerem ve Tubas kentlerine düzenlediği baskın sırasında da 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri Kubatiye baskını sırasında Filistinlileri taşıyan bir araca ateş açmış, iki Filistinli hayatını kaybetmiş, Evs Cemal Kemil ise yaralanmıştı.

Bölgede gerginlik tırmanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.