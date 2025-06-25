İsrail Askerlerinin Baskınında Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

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İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Şafat Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 66 yaşındaki Zehiye Cevde el-Ubeydi'yi başından vurdu. Baskınlar sonrasında Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılar artıyor.

İsrail askerlerinin işgal altında Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Şafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, Filistinli yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Şafat Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerinde arama yaptı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskını sırasında 66 yaşındaki Zehiye Cevde el-Ubeydi'nin başından vurularak, hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail istihbaratının, yaşamını yitiren kadının eşini "soruşturma için çağırdığı" da aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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