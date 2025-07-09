İsrail Askerlerinin Ateşiyle 12 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yaralanan 12 yaşındaki Filistinli çocuk İyad Abdulmuti Şelahti, hastanede yaşamını yitirdi. Son 10 günde Batı Şeria'da ölü sayısı 993'e yükseldi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Temmuz'da yaraladığı Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Asker el-Cedid Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin geçen pazar ateş açarak yaraladığı 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen çocuğun İyad Abdulmuti Şelahti olduğu aktarıldı.
Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 993'e çıktı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.