İsrail Askerlerinin Ateşi Sonucu 2 Filistinli Yaralandı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaptığı baskınlar sırasında açtığı ateşle 2 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, Doğu Kudüs'teki baskında bir gencin bacaklarından yaralandığını bildirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Daku beldesinde ateş açtığı 21 yaşındaki Filistinlinin iki bacağından yaralandığı ve gence ilk müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askeri araçlarının kasabaya baskın düzenlediğini, askerlerin baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale ettiğini söyledi.

Öte yandan Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Deyr Cerir kasabasına giren İsrail askerleri, baskına karşı çıkan Filistinlilere müdahale etti.

Askerlerin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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