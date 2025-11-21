İsrail Askerlerinin Ateş Açması Sonucu Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki "Sarı Hat" dışında ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Sarı Hat dışında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yerinden edilmiş bir Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Hamas ile 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Bölgedeki görgün tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, gece boyunda Gazze Şehri'nin doğusunda işgal ettiği bölgelerde "büyük çaplı yıkım operasyonu" gerçekleştirirken, Han Yunus'un güneyinde de yoğun tank atışları yaptı.

"Sarı Hat", İsrail ordusunun konuşlandığı ve Gazze Şeridi'nin doğusundaki alanın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan bölgeler ile Filistinlilerin batıya hareket etmesine izin verilen bölgeleri birbirinden ayırıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu bu ihlalleri sonucu 11 Ekim'den bu yana 312 Filistinliyi öldürdü ve 760 kişiyi yaraladı.