İsrail Askerlerinin Ateş Açması Sonucu 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Beytüllahim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirirken, bazıları yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda artış gözlemleniyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında gençlere ateş açtı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken bazıları da yaralandı. Askerler, öldürülen Filistinlilerin cesetlerini de alıkoydu.

İsrail askerleri dün de kuzeydeki Cenin kentinde ateş açarak 14 yaşındaki bir çocuğu öldürmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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