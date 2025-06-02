İsrail Askerlerinin Açtığı Ateşle 14 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinin Açtığı Ateşle 14 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Olayda, çocuğun yaralanmasının ardından gözaltına alındığı ve ayrıca bölgede yapılan baskında kamera kayıtlarının silindiği ifade ediliyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil köyü yakınlarında ateş açması sonucu yaralanan Filistinli çocuk, gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri ayrıca bölge yakınlarındaki bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek söz konusu olaya dair kamera kayıtlarını sildi.

Sincil köyü sakinlerinden gazeteci Muhammed Gafri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki çocuğun 7 Ekim 2023'ten bu yana kapalı olan köyün kuzey girişinde bulunduğu sırada İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Gafri, "İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu vurduktan sonra kıyafetlerini çıkardı. Çocuk bir süre kan kaybettikten sonra İsrail ordusuna ait bir ambulans geldi ve çocuğu götürdü." dedi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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